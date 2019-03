ŽIVĚ: Poslanci budou jednat o cizinecké novele, odpoledne o vydání Roznera ke stíhání

O zdanění peněžitých náhrad, které dostávají církve od státu za majetek nevydaný v restitucích, by sněmovna mohla rozhodnout v pátek. Zařazení novely KSČM na páteční program schůze ve středu prosadil předseda komunistických poslanců Pavel Kováčik. V úterý se poslanci k hlasování o předloze nedostali.

Cizinecká novela zavádí kvóty pro ekonomické migranty a povinné integrační kurzy pro zahraniční pracovníky, ale také mimořádná pracovní víza. Pozornost vyvolala úprava bezpečnostního výboru, která by zrušila soudní přezkum správních rozhodnutí o vyhoštění cizinců z Česka. Sněmovna ji asi neschválí jako protiústavní. Velkou šanci má naopak pozměňovací návrh k urychlení procesu vyhoštění cizinců, kteří byli v Česku opakovaně odsouzeni pro úmyslný trestný čin.

Stát by mohl podle KSČM získat zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard korun, které církvím na náhradách majetku ročně vyplácí. Církve by musely podle návrhu zahrnovat státní náhrady do zdanitelných příjmů.

Restituční zákon schválený za vlády premiéra Petra Nečase (ODS) počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat i podle smluv, jak je uzavřely se státem, 59 miliard korun navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny od roku 2013. Zákon ale také fakticky znamená odluku státu a církví. Dosavadní příspěvky státu na jejich činnost se postupně snižují až na nulu v roce 2030.