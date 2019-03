Americký generál Hodges: Do deseti let hrozí válka s Čínou

K tomu, aby byla Aliance nadále úspěšná, potřebuje mít podle Hodgese jasný názor a pohled na to, jakým hrozbám čelí. Řekl, že terorismus je strašný a má dopad na mnoho lidí, Aliance se však podle něj musí také věnovat i potenciálním hrozbám, které přicházejí z Ruska a z Číny. „Jestliže jsme dostatečně realističtí při posuzování těchto hrozeb, pak budeme schopni jim čelit,“ poznamenal.

Myslí si, že během deseti let může vypuknout válka s Čínou. „Doufám, že se pletu, ale tahle trajektorie tady existuje, jestliže poslouchám, co dělá Čína, jestliže poslouchám to, co říkají komunističtí představitelé Číny, tak vím, že skutečně tady by to mohlo jednou vést ke konfliktu,“ varoval. Dodal, že pokud by k válce došlo, tak nejdůležitější pro Spojené státy budou síly v Tichém oceánu.

Rusko využije praskliny v NATO

Zároveň je podle něj důležité posilovat evropskou obranu, a to hlavně kvůli hrozbě z Ruska. To podle něj celá staletí respektuje jen sílu. „Jestliže nebudeme zcela soudržní, okamžitě to volá z jejich strany po agresi,“ uvedl. Rusko podle něj využije jakékoli „praskliny“ v Alianci. Podotkl, že NATO potřebuje zvýšit své schopnosti v regionu Černého moře. „Je to oblast, kde Rusko provádí největší a nejsilnější agresi. Jestliže Západ neudělá něco s anexí Krymu, tak se může klidně stát, že dalším městem, které bude okupováno, bude Oděsa a nakonec možná i Rumunsko,“ dodal.