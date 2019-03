Kolik dostanou kraje na opravy silnic, bude záviset na ministrech, plánuje Schillerová. Každý má dát část

Ze slíbeného čtyřmiliardového státního příspěvku na opravy silnic II. a III. třídy, které patří krajům, je zatím reálně na stole pouze čtvrtina. S miliardou pro kraje počítá ministerstvo dopravy, jeho hlava Dan Ťok (za ANO) však odmítla, aby to tím skončilo. Chce, aby další peníze sehnala ministryně financí Alena Schillerová.

Ta má jasný plán – každému ze čtrnácti resortů vezme 150 milionů, čím dá dohromady přes další dvě miliardy. Zbytek peněz pak půjde z vládní rozpočtové rezervy. Jenomže to se nelíbí ostatním ministrům. „Je to věc, nad kterou se zamyslíme, ale obecně bych nerada míchala tvrdé investice do silnic a investice do lidí,“ vzkázala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).