Vondráčkovým vystoupením na stole ve sněmovním sále se poslanci zabývat nebudou

O vystoupení na předsednickém pultu informoval server Seznam Zprávy. Podle Radka Vondráčka šlo o uzavřenou akci – rozlučku s končícími poslanci před volbami v říjnu 2017. Sál byl tehdy v celkové rekonstrukci.

Někteří opoziční poslanci pak volali po Vondráčkově rezignaci. Vondráček však odstoupit nehodlá. Za své počínání se ale lidem, jichž se dotklo, po výzvě premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše omluvil. „Jestliže jsem se dotkl něčích citů, jestli se to opravdu bere jako znesvěcení, jestli se to bere nikoli jako trošku uvolnění, jako zlidštění toho prostoru, tak mě to mrzí a moc se za to omlouvám,“ řekl Frekvenci 1.