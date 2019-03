Spory o poskytování informací od úřadů se vlečou, poslanci budou rozhodovat o změně

Soudy jsou zahlcené, jen v Praze čekají žadatelé o informace, kteří se kvůli jejich neposkytnutí obrátili na justici, na rozhodnutí soudu průměrně osm set dní. A celorepublikové číslo je jen o málo nižší. I proto by měl podle návrhu schváleného sněmovnou spory v budoucnu řešit Úřad pro ochranu osobních údajů.

„Byl by vlastně jakýmsi arbitrem či ombudsmanem u nevyhovění žádostí 106. To odešlo do Senátu,“ uvedl předseda Pirátů a spolupředkladatel návrhu Ivan Bartoš.