Věž kostela ukrývala poklad z Husákovy éry. Skončil v ledničce

Tajemství třiceticentimetrové měděné schránky uvnitř rozety houževnatě odolávalo otevření několik desítek minut. Překvapením byl po otevření jak rok vydání posledních přidaných novin z roku 1980, tak i mince a papírové bankovky. „Gustáv Husák, kandidát všeho československého lidu, 1980,“ ocitoval archivář Státního archivu v Děčíně Jan Němec z novin, tři desítky let uložených ve schránce, část o tehdejším československém prezidentovi Gustávu Husákovi.

„Operace to byla komplikovaná, protože věž kostela je vysoká 36 metrů a technika, kterou máme v blízkém okolí dostupnou, na to prostě nestačila. Takže byl povolán žebřík z Ústí nad Labem,“ vysvětlil starosta Jiřetína pod Jedlovou Bohuslav Kaprálik.

Dopis od faráře je podle archivářů nejcennějším kouskem. Popisuje, jaké spolky v obci působily nebo kolik dětí tam chodilo do školy. „Při opravě fary se v 90. letech ztratila farní kronika, takže schránka obsahovala záznamy, které v archivu nemáme,“ přiznal archivář Státního archivu v Děčíně Jan Němec.

Rozeta by se spolu s cennými dokumenty, historickými i současnými penězi měla vrátit na špičku kostela ještě letos. Na jak dlouho, ale není jasné. Nebylo to poprvé, co věž kostela poškodila vichřice či bouře. „Sedmého prosince 1868 řádila ve zdejším okolí taková bouře, že svrhla makovici kostelní věže,“ dodal Němec. A podobná vichřice se nad kostelem prohnala i letos.