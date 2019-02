Setkání prezidentů. Hlavě státu se přijel představit šéf policie, Zeman chce vědět, co udělá s ekonomickou kriminalitou

I když do Lán dorazil i ministr Hamáček, především se přijel prezidentu Miloši Zemanovi představit nový policejní prezident. Podle Zemanova mluvčího Jiřího Ovčáčka chce hlava státu vědět, na co se policie pod Švejdarovým vedením soustředí především. On sám při nástupu do funkce avizoval důraz na boj s drogovou kriminalitou a na bezpečnost na silnicích.

Hlava státu ovšem dala najevo, že by uvítala, kdyby policie přitvrdila v boji s ekonomickou kriminalitou. Miloše Zemana zajímá také kriminalizace rozhodování místních politiků. Na téma jej upozornili sami starostové. Podle Ovčáčka si stěžují na negativní dopady stíhání, které přetrvají i v případě, že padne osvobozující verdikt.