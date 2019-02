Rentgen ho připravil o prsty, přesto dál léčil. Před 150 lety se narodil zakladatel Jedličkova ústavu

V roce 1908 cestoval do USA a navštívil přitom nynější kliniku Mayo v Rochesteru ve státě Minnesota. Zaujalo ho, jak klinika udržuje krok s novými výzkumy, i to, jak je financována. Movití klienti si připláceli za nadstandard, což částečně zaplatilo běžnou péči o chudé. Na obdobném principu si přál vybudovat své sanatorium.

Stejné principy platí i v současnosti a ústav na Vyšehradě stále pomáhá začlenit své klienty do běžného, aktivního života tak, jak to prosazoval sám jeho zakladatel. „Spousta lidí si myslí, že Jedličkův ústav bude nějaké smutné místo, ale to vůbec neplatí, to je místo, kde se pořád někdo usmívá a směje,“ říká Radek Musílek, který v Jedličkově ústavu před třiceti lety sám studoval a dnes tu působí jako mediální koordinátor a učitel.

Naději, že zdravotní znevýhodnění nemusí znamenat pasivitu, ztělesňuje i populární kapela The Tap Tap, která už dvacet let dokazuje, že studenti a absolventi škol Jedličkova ústavu se za jeho zdmi rozhodně neztratí.