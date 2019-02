Politický Jekyll a Hyde bez vize, ale s kauzami, hodnotí znovuzvolení Babiše do čela ANO pravicová opozice

„Rádoby přívětivou tvář ukazují na stranických akcích, kde slibují úlevy živnostníkům, paušální daň, mluví o nízkých a stabilních daních. Druhá jejich mnohem méně přívětivá tvář řádí na vládě a ve Sněmovně, kde Babišovo hnutí ANO jen před pár dny protlačilo spolu s komunisty a socialisty do dalších čtení rozšíření administrativní zátěže na další skupiny podnikatelů v podobě třetí a čtvrté vlny EET, nebo zrušení karenční doby, které podnikatele poškodí,“ poznamenal Skopeček.

Opoziční politiky takříkajíc nadzdvihlo i Babišovo tvrzení, že má představu o malém a levném státu, který nikoho neotravuje a který se musí vžít do malého živnostníka, aby věděl, co ho trápí. „Souhlasím s ním, jen nerozumím tomu, proč uplynulých pět let dělal ve funkci ministra financí a premiéra pravý opak,“ napsal na Twitteru předseda ODS a místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Fiala.

Vláda s komunisty, socialistická politika, zvětšující se stát, rostoucí výdaje státního rozpočtu, nové regulace, předpisy, kontroly, omezování aktivních lidí – to je bilance hnutí ANO ve vládě. To jsou fakta, řeči Andreje Babiše jsou jen prázdná slova. — Petr Fiala (@P_Fiala) February 17, 2019

„Vláda s komunisty, socialistická politika, zvětšující se stát, rostoucí výdaje státního rozpočtu, nové regulace, předpisy, kontroly, omezování aktivních lidí - to je bilance hnutí ANO ve vládě,“ uvedl. V reakci na zvolení Babiše prohlásil, že v ANO je zřejmá závislost každého a všech na Babišovi.

Hnutí označil za levicovou stranu. „Dělá socialistickou politiku. Naše spolupráce je nepředstavitelná,“ dodal Fiala.

Pospíšil zkritizoval Babiše za jeho kauzy

S kritikou politiky hnutí souhlasí i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „Andrej Babiš na sněmu ANO řekl, že chce malý a levný stát, který nikoho neotravuje. Jaká je realita? Zajišťovací příkazy, EET, kontrolní hlášení, zákaz prodeje v obchodech, blokace webu…“ uvedl.

Pospíšil připomněl také některé problémy, které šéfa hnutí ANO provázejí. „Delegáti hnutí ANO si opět zvolili do svého čela člověka, kvůli kterému se naše země po všech jeho absurdních kauzách zase ocitla na seznamu států východní Evropy,“ prohlásil šéf TOP 09, který je rovněž europoslancem.