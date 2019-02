Šest beden slepých nábojů i byt u Karlova mostu. Po zemřelých bez dědice stát získal majetek za 218 milionů korun

„Za loňský rok státu z odúmrtí připadlo celkem 11 299 položek movitého i nemovitého majetku v celkové hodnotě 217,9 milionu korun,“ vyčíslil mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka. Případů, kdy po sobě zemřelí nezanechali dědice a majetek tak připadl státu, bylo za minulý rok téměř 1300. Přestože jich bylo méně než v roce 2017, stát dědil téměř o 46 milionů více.

„Loni na podzim získal úřad prázdný byt v měšťanském domě U Bílé boty poblíž Karlova mostu,“ uvedl Ležatka s tím, že ve výčtu cenností by se dalo pokračovat – podobně státu loni připadla historická usedlost v Černošicích za devět milionů korun. Zemřelá po sobě nezanechala žádnou závěť, dědice ani příbuzné, a majetek tak opět získal stát.

Nejsou to ale jen milionové cennosti, které se státu každoročně dostanou do rukou. Odúmrť tvoří z velké části nejrůznější předměty, a to od obrazů, knih až po zcela běžné věci denní potřeby.

Podle Ležatky úředníci ročně přebírají i řadu zvláštností – loni mezi nimi bylo i šest beden slepých nábojů. „Po nálezu je odborně zajistil pyrotechnik, který je následně převezl do chráněného muničního skladu,“ dodal mluvčí.

Notáři nejdříve musí zkontrolovat, jestli přece jen není dědic

Stát může získat zanechaný majetek jen tehdy, když zesnulý nesepsal závěť, nemá dědice nebo se ho všichni příbuzní zřeknou. Předtím, než majetek připadne státu, o něm navíc rozhodují notáři. Ti mají za úkol z evidencí a matrik vyhledat potenciální dědice. Teprve pokud jsou neúspěšní, můžou věci připadnout státu. To může trvat dva měsíce, ale i několik let.