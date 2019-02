Na Tachovsku havaroval autobus. Varování kvůli ledovce platí na celém západě Čech

„Řidič dostal na ledovce smyk a skončil mimo vozovku opřený o strom,“ přiblížila policejní mluvčí. Podle Svobodové ze záchranné služby bylo v autobusu přibližně dvacet cestujících.

Těžce zraněnou ženu přepravil vrtulník do plzeňské fakultní nemocnice, zejména proto, že silnice jsou velmi kluzké. Sanitky pak odvezly pět lehce zraněných lidí na vyšetření do nemocnice ve Stodu na Plzeňsku a do Plzně.

„Na celém území kraje se tvoří ledovky, řešíme několik nehod,“ uvedla Burešová. Řidiči by měli po kluzkých vozovkách jezdit velmi pomalu a počítat s delší brzdnou dráhou a udržovat větší vzdálenost mezi vozy.