Ostrahu kynšperské věznice trápí zajíci. Ve střeženém areálu způsobují každou chvíli planý poplach

Jak se zajíci do areálu věznice dostali, není zcela jasné. Nejspíše mladí prolezli skulinami v plotě a pak se rychle rozmnožili. Jejich největší predátoři – lišky – se přitom do areálu nedostanou.

Není to ovšem poprvé, co se v Česku dostala zvířata do věznice. „V Oráčově se do areálu zatoulala z nedalekého statku koza,“ uvedla mluvčí Vězeňské služby České republiky Petra Kučerová.