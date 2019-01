Tabule pro parlament. Vedení Senátu večeří se špičkami sněmovny, chce více času na zákony

Senátoři mají podle současných pravidel na projednání norem, které přijdou z Poslanecké sněmovny, třicet dní. Podle šéfa horní komory Jaroslava Kubery (ODS) je ovšem mnohdy nemohou plně využít. „Správně se norma projednává ve výboru tak, že proběhne rozprava a po ní se zákon pitvá po jednotlivých paragrafech. Už mnoho let, co jsem v Senátu, na to ale nikdy nebyl čas a prostor,“ uvádí.

Senátoři požadují prodloužení lhůty ze třiceti na šedesát dní, a třebaže se poslanci k jejich volání kloní spíše souhlasně, jasná shoda nad tématem rozhodně nepanuje. „Bude snaha najít společnou řeč, ale zatím to vypadá, že – co se týče změn ústavy – cokoliv, co přichází se sněmovny, je v Senátu negováno,“ říká předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Razantněji pak mluví předseda SPD a místopředseda dolní komory Tomio Okamura. „Senát ve srovnání s Poslaneckou sněmovnou téměř nezasedá. Času je tam dost,“ namítá politik, který má sám senátorskou zkušenost.

Smířlivější je naopak místopředseda Starostů Vít Rakušan, který upozorňuje, že za časovým tlakem, se kterým se potkává horní komora, kolikrát stojí i tempo, jakým rozhoduje sněmovna. Tolerantní hlas potom zaznívá i od předsedy lidoveckých poslanců Jana Bartoška, podle kterého je o senátních potřebách žádoucí diskutovat.

Spor o NKÚ

Štědřejší projednávací lhůty jsou ovšem součástí ústavních změn, které mění i pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. Ten by podle návrhu měl kontrolovat i kraje a obce – a právě zde na sebe představy obou komor narážejí. Změnu chce sněmovna, senátoři ji ale už jednou odmítli.

Pokud změnu odmítnou znovu, neprojde ani prodloužení lhůt pro Senát. Podle jeho šéfa je přitom negativní stanovisko pravděpodobné.

Vedle ústavních úprav jsou tématem jednání také přílepky. Ty vadí hlavně senátorům, podle kterých si poslanci jejich prostřednictvím ulehčují práci. „Budeme se bavit o tom, jak budeme zákony posílat – aby to bylo ve lhůtách, které vyhovují Senátu,“ avizoval před schůzkou šéf sněmovny Vondráček.