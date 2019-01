Nová rozhledna za 14 milionů u Jindřichova Hradce rychle chátrá. Radnice řeší, kdo za to může

Rozhlednu nedaleko Jindřichova Hradce vedení města slavnostně otevřelo v roce 2015. Od té doby ztratila lesk a zčernala – a nemusí zůstat jen u estetické změny. „Myslím si, že špatný začátek byl už v projektu, špatně navržená barva. Povrch není chráněný,“ uvedl Miroslav Ledecký, který pracuje jako truhlář a dílnu má blízko rozhledny. „Materiál, do kterého jsou dřevěné části ukotvené, vyhnije. A do budoucna může hrozit samovolné odpadnutí,“ dodal.

Finanční satisfakcí je 450 tisíc korun. Náklady na opravu se ale předběžně odhadují na dva a půl milionu. I přesto se radní přiklání k tomu, náhradu přijmout. „Mohlo by dojít k nějakému soudnímu sporu, který by se natáhl na delší dobu,“ dodal radní Komínek.

S tím ale nesouhlasí opoziční zastupitelé. „Nezavíral bych dveře stylem co jsme si to jsme si a my to pak za peníze daňových poplatníků opravíme za pětinásobek,“ namítl opoziční zastupitel Jindřichova Hradce Jaroslav Chalupský (Hradec srdcem a rozumem).

Město by totiž muselo díky dohodě hledat jiného viníka než firmu Status – generálního dodavatele zakázky. Ten už navíc jednu pokutu platil. A to 1,7 milionu korun za opožděné dokončení rozhledny.