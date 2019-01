ŽIVĚ: Poslanci rozhodují o karenční době a insolvencích

Návrh ČSSD na zrušení karenční doby Senát zamítl. Podle kritiků předlohy není důvod k tomu, aby měli zaměstnanci znovu placené i první tři dny nemocenské. Argumentují tím, že zaměstnavatele by to příliš zatížilo.

Insolvenční novelu zase horní komora upravila, senátoři mimo jiné chtějí umožnit vyhlášení osobního bankrotu i nejchudším. Navrhli rovněž zrušit podmínku, podle níž by splátka věřitelům musela být ve výši nákladů na odměnu insolvenčního správce. Sněmovní verzi podporoval ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO), nicméně kritikou na ni nešetřili odborníci na pomoc předluženým.

Z dosavadních informací vyplývá, že poslanci by mohli potvrdit své, přísnější znění předlohy. Ta počítá se dvěma variantami oddlužení. První z nich předpokládá, že lidé splatí věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých dluhů. Vláda původně navrhovala polovinu závazků. Ve druhé variantě by měli uhradit za pět let aspoň 30 procent dlužné částky.