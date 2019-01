Do Česka přijde citelné ochlazení, v noci teploty spadnou až pod minus deset

Ve čtvrtek ještě budou teploty přes den vyšší, teploměr ukáže až čtyři, někde i osm stupňů Celsia. Obloha polojasná až oblačná, místy se může vyskytovat déšť: „Studená fronta bude postupovat z Německa a v průběhu odpoledne přinese déšť do Čech a večer pak i na Moravu a do Slezska. Tam to ale bude ojediněle,“ uvedl meteorolog ČT Michal Žák.

V průběhu dne se také začne snižovat hranice sněžení: nejprve bude sněžit od 800 metrů výš, večer bude klesat od severozápadu na 400 metrů. Na horách ještě můžou nárazy větru dosahovat až 20 m/s, vítr by měl ale postupně zeslábnout.

V noci na pátek budou teploty v rozmezí +3 až –1 °C, na Moravě a ve Slezsku mohou na sněhové pokrývce klesat až na –3 °C.

V pátek převládne proměnlivá oblačnost, na horách může být zpočátku ještě četnější sněžení. Odpoledne ale budou srážky ustávat a obloha se vyjasní. Teploty se budou pohybovat od –1 až +3 °C, na jihovýchodě republiky mohou stoupat až k pěti stupňům. Nejnižší noční teploty by měly být v rozmezí +2 až –2 °C.

V sobotu předpovídají meteorologové polojasno, během dne bude postupně oblačnosti přibývat. Oproti pátku se i přes den mírně ochladí, denní maxima budou v rozmezí –3 až +1 °C. V noci ale teploty klesnou až k minus osmi stupňům a při sněhové pokrývce až k minus 10.

Podobné teploty se očekávají také v neděli. Obloha bude přes den zatažená, postupně ale bude oblačnosti ubývat. Na horách pak může být i skoro jasno.