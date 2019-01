V cigaretovém dýmu v Lánech se řešil brexit, ambasáda v Jeruzalémě i sjednocování společnosti

Kubera opětovně pozval Zemana do horní komory, aby přišel senátorům představit prorektora Univerzity Karlovy Aleše Gerlocha jako kandidáta na ústavního soudce. „Byl bych velmi rád narovnání vztahů mezi prezidentem a Senátem, kdyby pan prezident přišel,“ zadoufal.

Vztahy Zemana s horní komorou ochladly poté, co hlava státu opakovaně vybízela k vyhladovění, tedy omezení jejích výdajů. Leckteří senátoři patří k hlasitým kritikům mnoha Zemanových kroků.

Politici se dotkli také koordinace zahraničních cest. Podle Vondráčka klade Zeman větší důraz na ekonomickou diplomacii. Kubera uvedl, že se podobně jako prezident chystá na Slovensko. Jednat o tom budou i v širším formátu na konci ledna.

Hovořilo se také o možnosti přesídlení české ambasády v Izraeli do Jeruzaléma, což prosazuje Zeman. Podle Kubery bude snaha získat pro podobný krok i další státy. „Není dobré to uspěchat, abychom nebyli jedinými. Vypadá to, že některé země visegrádské čtyřky by se k tomu také připojily,“ uvedl šéf Senátu.