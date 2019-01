Inspirativní muž plný energie a vlastenec, vzpomínají na Bradyho politici

„Odchod strýce Jiřího pociťuji jako osobní ztrátu. Měli jsme se moc rádi. Byl pro mne velkým příkladem pro chvíle nepohody. Vždy, když řeším nějaký problém, vzpomenu si na něho a říkám si, že ve srovnání s tím, co prožil on, je to lapálie. Bude mi chybět a děkuji mu za všechnu inspiraci a podporu, kterou mi poskytoval. Na některé naše rozhovory nikdy nezapomenu. Díky za vše, Jirko,“ napsal Herman ve vyjádření pro ČTK.

Podle bývalé předsedkyně Sněmovny Miroslavy Němcové (ODS) byl Brady laskavý člověk těžkého životního údělu. „Přežil nacistické koncentráky, ale ztratil v nich celou rodinu. Naštěstí emigroval do Kanady, a unikl tak komunistické totalitní moci. Jsme mu vděčni za podporu krajanů i znovunabytí svobody po roce 1989. Bohužel se k němu hanebně zachoval prezident Zeman a to je nesmazatelnou ostudou a dluhem naší země vůči tomuto slušnému a výjimečnému muži,“ řekla ČTK Němcová.