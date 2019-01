Shutdown je špatné vládnutí, kritizuje Trumpovu taktiku Zaorálek

Zaorálek v pořadu Interview ČT24 také zpochybnil účinek, který by stavba měla. „Problém ilegální imigrace dneska není problém pochodování tam, kde má ta zeď být. Oni (migranti) se dostávají do Ameriky přes víza a pak tam zůstávají – a to je daleko větší masa,“ vysvětlil.

Pokud chce Trump bojovat s ilegální migrací, měl by tak podle Zaorálka činit úplně jinými prostředky, než je stavba zdi. „Ten boj je nesmyslný,“ míní exministr zahraničí.

Zaorálek: Demokraté loni nabídli docela rozumné řešení

Lubomír Zaorálek zkritizoval také Demokraty, kteří tvrdí, že stavba Trumpovy zdi by byla nemorální. „V minulosti se dá prokázat, že souhlasili se stavbou různých typů zdí,“ konstatoval.

„Pravda ale je, že Demokraté v Senátu v minulém roce nabídli řešení, které by bylo docela rozumné,“ odkázal Zaorálek na návrh Demokratů, že by souhlasili se stavbou zdi v případě, pokud by Trumpova administrativa přiznala americké občanství dětem, které se v USA narodily ilegálním přistěhovalcům.