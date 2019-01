Místo střechy plachta. Dům Palachových se mění v památník, otevře se ale až v srpnu

„Na protest proti všemu, co se tady děje. Proti nesvobodě slova a tisku. Říkejte to všem,“ popsal Jan Palach svou motivaci v nemocnici, kam byl převezen s těžkými popáleninami. Na Václavském náměstí se student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy polil hořlavinou a zapálil 16. ledna 1969, tedy necelý půlrok po okupaci Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy. Neobvyklým činem chtěl burcovat veřejnost, která po původním srpnovém vzepětí začala propadat do letargie a smířlivosti s nastupujícím vývojem.