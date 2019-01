Sestěhování úředníků nedává žádný smysl, říká pražský primátor Hřib

Podle primátora je potřeba, aby se kvůli této otázce s premiérem opět sešel. Schůzka už je prý naplánovaná. „Musíme se potkat a oni nám odprezentují konkrétnější představu, jak by to mělo vypadat,“ řekl.

„Myslím, že na té schůzce možná vyplyne to, že ve skutečnosti záměr, který má pan premiér, by mohl být splněn mnohem efektivněji nějak úplně jinak,“ poznamenal.

„V zásadě se nebráním tomu, aby se státní úředníci přesunuli z pronájmů do novostaveb, které budou k tomu účelu určeny a budou státem vlastněné. Přece jenom si ale myslím, že není vhodné stavět monotematické čtvrti, protože to přináší velkou zátěž na dopravu ve městě,“ vysvětlil Hřib.

Možné řešení by podle něj mohla představovat výstavba administrativních budov u hlavních silničních tepen. „Troufnu si tvrdit, že v Praze je podél dopravních koridorů dost pozemků, kam by bylo možné ty budovy umístit. Pravda, nebyly by všechny na jednom místě, ale sestěhování úředníků stejně nedává žádný smysl,“ dodal.