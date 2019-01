Polorozbořená vila z Vinohrad dostala šanci na záchranu. Podle statika je většina domu v pořádku

Poničenou vilu v památkové zóně na pražských Vinohradech zřejmě půjde zachránit. Podle posudku statika jsou dvě třetiny stavby v pořádku. Statik také nařídil provizorní zastřešení, které má být hotové do konce ledna. Památkáři i lidé ze sousedství chtějí usilovat o návrat domu do původní podoby: znamenalo by to mimo jiné dostavět zbouranou část, kterou stihl stavitel zbourat předtím, než nepovolenou demolici zastavily úřady.