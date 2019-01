V Česku chybí některé léky, ministerstvo chce zavést zpozdné pro dodavatele

Ministr chce zavést sankce, lékárnická komora to považuje za zbytečné

V českých lékárnách nejčastěji chybí lék na epilepsii a dvě antibiotika. Problém bývá také s lékem na karcinom prsu. Některé z léků se nedají žádným jiným přípravkem jednoduše nahradit. Podobně jako na Slovensku jsou ovšem názory na bratislavský model rozdělené i v Čechách: ministerstvo a farmaceutické firmy jsou pro, lékárníci proti.

„Stanovíme povinnost pro výrobce, že musí lék dodat do jakékoli lékárny v České republice do dvou pracovních dnů. Pokud to neudělají, tak jim budou hrozit poměrně výrazné sankce,“ plánuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestraník za ANO).

Lékárnická komora to ale považuje za zbytečné. „Je to opravdu zbytečné nepotřebné opatření, které nám nic nového nevyřeší, naše legislativa je daleko kvalitnější,“ tvrdí prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba. Podle lékárníků by pak stačilo, kdyby úřad častěji využíval zákaz vývozu léků z Česka do zahraničí. Aktuálně takových zákazů platí sedmnáct.