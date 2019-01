Je třeba hájit hodnoty, na kterých naše společnost od roku 1989 stojí, míní šéf diplomacie Petříček

„My jsme si v roce 1989 řekli, že se chceme vrátit do Evropy, že se chceme stát součástí západoevropských struktur – bezpečnostních, politických, ekonomických. To se nám podařilo a nyní musíme – a to chceme – lépe prosazovat naše zájmy v těchto strukturách, hájit naše zájmy v Evropské unii,“ uvedl ministr zahraničí.

„Mám zkušenost z Bruselu a vím to z druhé strany, že Česká republika je velmi dobrým a velmi tvrdým vyjednavačem, když přijde na prosazení toho, co chce, do evropské legislativy,“ dodal šéf diplomacie.

Zájmy občanů, bezpečnost a prosperita