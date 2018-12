Rok 2018 ve sněmovně: Důvěra pro Babišovu vládu, kontroverzní výroky Okamury i protesty proti Ondráčkovi

Andrej Babiš ve sněmovně opakoval, že je podle jeho názoru celá kauza „politicky motivovaná“ a „vylhaná“. Policejní spis je podle něj plný absurdit, nesmyslů a za stíháním stojí „mafie“. „Žijeme v zemi, kde si můžete objednat stíhání a dostat pravděpodobně někoho do vězení,“ prohlásil před poslanci.

To ovšem vyvolalo bouřlivou kritiku opozice, která poukazovala na to, že byl předchozí čtyři roky Babiš ve vládě a hnutí ANO mělo post ministra spravedlnosti: „Jestliže říkáte, že v této zemi je možné objednat si trestní stíhání, už čtyři roky máte odpovědnost za policii a státní zastupitelství i za soudnictví. A co jste udělali pro to, aby to nebylo možné? Nic,“ hřímal exministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).