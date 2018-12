Skluz skončil až u soudu. Dvojitá zlomenina nevybočuje ze soubojů na hřišti, zní verdikt

František Dlouhý nevnímá svůj zákrok jako nijak drastický. „Mě samozřejmě mrzí, co se stalo. Ale prostě si myslím, že to nebyl nijak závažný zákrok, že to prostě byl skluz při fotbale,“ okomentoval událost pro ČT. Daniel Beránek poukazuje na to, že nohu mu protihráč zlomil zhruba v půlce lýtka. „Je jasné, že nohy neměl na zemi jako při klasickém skluzu,“ dodává v reakci.

Rozhodčí za zákrok při zápase udělil žlutou kartu. Žádné disciplinární řízení už k trestu nepřibylo, a tak se Daniel Beránek obrátil na soud. Ten 4. prosince konstatoval, že František Dlouhý trestný čin nespáchal. Případ i přesto ještě neskončil, protože se státní zástupkyně proti verdiktu odvolala.