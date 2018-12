Do systému DROZD se letos registroval rekordní počet lidí, Čechy varoval i při útoku ve Štrasburku

Systém DROZD (Dobrovolnou registraci občanů při cestách do zahraničí) už letos využilo přes osmdesát tisíc Čechů – o třicet tisíc víc než za celý minulý rok. Potvrdilo to ministerstvo zahraničí. Díky systému můžou úřady cestovatele upozornit na nebezpečí jako teroristický útok nebo živelná katastrofa. Naposledy při útoku ve Štrasburku využilo DROZDu sedmasedmdesát Čechů. Nejvíc cestovatelů se do něj registruje v červenci, nejčastěji při cestách do Egypta, Turecka nebo Thajska.