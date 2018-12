Češi se letos častěji berou a méně rozvádí. Počet dětí narozených nesezdaným párům klesl

Celkem se letos do konce září narodilo 86 636 dětí, o 43 méně než za stejné období loni. Z toho 48 procent bylo dětí prvorozených a 37 procent druhorozených. Nejvíce dětí se narodilo ženám ve věku 30 let.

Statistici upozorňují, že podíl dětí narozených mimo manželství za tři čtvrtletí meziročně klesl o dvě desetiny procentního bodu na 48,5 procenta. Až do letošního prvního čtvrtletí přitom tento podíl stoupal, od ledna do března byl 49,6 procenta. Klesl až v pololetí. „Údaje za třetí čtvrtletí zastavení dlouhodobého trendu potvrzují,“ uvedl ČSÚ.

Zemřelo 84 957 lidí, meziročně o 1264 více. Nárůst z velké části způsobila bilance třetího čtvrtletí, kdy zemřelo zhruba 26 600 lidí, přibližně o tisíc více než loni. Mezi zemřelými bylo v prvních devíti měsících roku 43 000 mužů a 42 000 žen.

„Zemřelým mužům bylo v době úmrtí v průměru 72,6 let a zemřelým ženám 79,7 let,“ uvedli statistici.

Kojenecká úmrtnost se snížila ze 2,7 na 2,5 promile, v prvním roce života zemřelo 220 dětí.

Přes deset tisíc párů se vzalo v červnu a také srpnu

Češi se také letos častěji ženili. Počet sňatků se zvýšil meziročně o více než 1400 na 47 793. Nejvíce obřadů se konalo v červnu, a to 10 600. Šlo o nejvyšší měsíční počet svateb za posledních devět let.

„Více než deset tisíc párů snoubenců vstoupilo do manželství také v srpnu. Vůbec nejoblíbenější bylo datum 18. 8. 2018,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Tři čtvrtiny nevěst i ženichů uzavíraly manželství poprvé. Nejvíce ženichů bylo ve věku 29 let, nevěstám bylo nejčastěji 27 let.

Počet rozvodů se meziročně snížil o tisíc na 17 515. V 60 procentech případů se rozvody rodičů dotkly nezletilých dětí. Rozvedeným mužům bylo v průměru 44,7 let, rozvedeným ženám 41,8 let.