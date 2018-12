Prazdroj stahuje soudky s pivem, mohou prasknout kvůli kvasinkám

Plzeňský Prazdroj svolává z trhu pětilitrové soudky Pilsner Urquell s datem spotřeby do 6. března 2019. Pivo je zdravotně nezávadné, ale kvůli technické závadě při plnění mohou soudky prasknout. Zboží se dostalo do prodeje 26. září a v obchodech se již nevyskytuje. Oznámil to obchodní ředitel společnosti Tomáš Mráz.