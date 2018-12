Zaměstnanci justice dostanou přidáno, oznámil ministr. Přesto zůstávají pod průměrem

Zaměstnanci v justici mohou od 1. ledna očekávat navýšení platů. Oznámil to ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO). Upozornil, že pokud by nyní justičnímu personálu platy nevzrostly, situace u soudů by byla kritická. Po navýšení se zaměstnanci justice průměrně dostanou na 30 tisíc korun hrubého.