Jak předcházet komplikacím v nemocnicích? Nebát se zeptat personálu, zda si umyl ruce

„Případy, kdy je potřeba si ruce vydezinfikovat, jsou velmi časté. Je to dáno do určité míry individuální motivací, v některých případech dostupností dezinfekčních prostředků a kulturou toho zdravotnického zařízení,“ vyjmenoval v Devadesátce České televize důvody patnáctiprocentního selhání v základním hygienickém návyku u zdravotníků proděkan pro výuku a studium 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ředitel Spojené akreditační komise ČR David Marx.

„Hygienické mytí rukou je jednou z našich priorit. My se ji snažíme monitorovat, máme tady zařízení, které ukáže, jakou máme bakteriální kontaminaci, a leckdy se i lidé, kteří si myslí, že si myjí ruce dobře, diví, co všechno tam je vidět,“ dodal náměstek.

„Co se týká infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče, to je celosvětově obrovský problém, odhaduje se, že v rozvinutých zemích asi pět až deset procent hospitalizovaných má infekci, která vznikla v důsledku pobytu ve zdravotnickém zařízení, u rozvojových zemí je to výrazně více,“ upozornil Marx. Podle něj je to daň za to, co moderní medicína umí. „Před sto lety toho medicína mnoho neuměla, ale byla velmi bezpečná. Dnešní medicína toho umí mnohonásobně víc, ale s tím přicházejí i rizika,“ dodal.

Lidé stále berou zdravotníky jako polobohy

Podle náměstka Prymuly se v kontrole hygieny v nemocnicích nijak nelišíme od rozvinutého světa. „Nemyslím si, že bychom byli schopni systém nastavit tak sterilně, že bychom byli schopni se bez těchto nákaz obejít. V řadě případů jsou to bakterie, které si sami přineseme do nemocnice, a kvůli oslabení našeho stavu mohou vést k potížím,“ dodal Prymula.