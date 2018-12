ŽIVĚ: Poslanci projednají širší nárok na pomůcky pro postižené lidi

Novelu o zvláštních pomůckách předložila skupina poslanců ze sedmi klubů. Pokud sněmovnou projde, zvýší se i příspěvek na nejnákladnější pomůcky, jako jsou šikmé a svislé zvedací plošiny. Vzrostl by o 100 tisíc korun na půl milionu.

Na dotaci by mohli mít podle novely nově nárok lidé s těžkým omezením pohyblivosti kvůli postižení v nohách a kvůli oběhové nedostatečnosti při onemocnění srdce. Žádat o dotaci by mohli i lidé s prokázaným těžkým poškozením plicních funkcí. Dotace by mohla zahrnout například plošiny, rampy, schodišťové sedačky a elektrické skútry.

Polovinu dopoledního jednání dolní komory by pak měla vyplnit diskuse o písemných poslaneckých interpelacích na členy vlády. Odpoledne jsou na programu ústní dotazy na zástupce kabinetu.