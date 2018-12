Otravy ve frýdlantské nemocnici mohlo způsobit anestetikum kontaminované bakterií

Podle Prymuly byla minimálně v jedné lahvičce bakterie acinetobacter, která u oslabených lidí může vyvolat zápal plic, zánět či otravu krve. Výskyt bakterie byl podle něj „poměrně masivní“.

Bakterie podle Prymuly nezpůsobuje septické stavy často, ale je to pravděpodobné. „Na druhou stranu z toho neděláme žádné závěry, protože máme informace že i v jedné z hemokultur byla zachycena nějaká bakteriální kontaminace, ale ještě to není vyšetřeno. Dokud nebudeme vědět, že byla na obou stranách stejná bakterie, tak nemá cenu spekulovat, že to bylo skutečně vyvoláno touto bakterií,“ řekl Prymula.

Právě Propofol se podle něj nemá podávat opakovaně, protože je to látka, kde se při kontaminaci bakterie rychle množí. Lahvička byla podle něj zřejmě kontaminována při opakovaném použití.