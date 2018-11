Novorozenec v inkubátoru? Rodiče mohou potomka sledovat na kameře on-line

„Část našich pacientů je ze všech možných koutů celé republiky. Rodiče nemohou z různých důvodů fyzicky každý den přiít, tak jsme přemýšleli, jak jim zpříjemnit pobyt mininka v naší nemocnici,“ vysvětlil primář novorozeneckého oddělení motolské nemocnice Miloš Černý. Podle něj ale ocení novorozeneckou televizi i ty rodiny, kteří s dojížděním problém nemají, ale nemohou trávit v nemocnici všechen čas; anebo prarodiče novorozenců.

Kamery jsou nastavené tak, aby rodiny viděly kvalitní obraz i v tlumeném osvětlení. Ke sledování novorozenců potřebují unikátní heslo. Možnost podívat se na své dítě pomocí kamery nabízí nemocnice každý den mezi sedmou a osmou hodinou večer a do budoucna by to mělo být možné častěji.

„Plánujeme rozšíření vysílacího času na hodiny, kdy se s dítětem neprovádí žádné ošetřovatelské nebo léčebné úkony,“ slibuje primář Černý.