Události, komentáře: Padne vláda? Faltýnek, Stanjura, Chvojka či Kalousek ve velké debatě šéfů poslaneckých klubů

Ministři za sociální demokracii ve vládě zůstanou i po pátečním hlasování o nedůvěře – argumentují mimo jiné tím, že by je mohli nahradit nominanti SPD Tomia Okamury. To je podle Jana Chvojky (ČSSD) nepřijatelné. „Hrozí, že by nás nahradila SPD, a na tom se nechci podílet. Ale ať uděláme cokoliv, bude to považováno za špatné,“ postěžoval si. Opozice podle něj nemá plán B a ani srozumitelné požadavky. Není prý jasné, zda odpůrci požadují konec vlády, nebo demisi premiéra. Kabinet navíc funguje dobře, myslí si to lídr poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. „Mojí rolí je, aby menšinové vládě procházely ve sněmovně zákony. A to se mi daří. Není důvod vládu bourat,“ prohlásil.

Komunisté pak vládu podpoří kvůli programovým prioritám. „Není hotovo, je potřeba pokračovat dál. Jsou věci, které chceme dotáhnout, plnění programového prohlášení budeme hodnotit v prosinci,“ plánuje šéf komunistických poslanců Pavel Kováčik. Opozice se ptá: Brzdí sociální demokracie vyšetřování Čapího hnízda? Šéf poslanců SPD Radim Fiala znovu popřel, že by jeho strana chtěla zasednout ve vládě a nahradit tak sociální demokraty: „Od začátku jsme říkali, že podpoříme vládu výměnou za náš program a že do vlády nevstoupíme. My nebudeme ve vládě s trestně stíhaným premiérem.“ Nynější kabinet ale SPD v pátek nepodpoří. „Sociální demokracie je náš opak. A vede ministerstvo vnitra a my nevíme, jestli se kauza Čapího hnízda a další, třeba CzechTourismu, vyšetřuje tak rychle, jak by bylo možné,“ prohlásil. To zástupce ČSSD popřel: podle Chvojky sociální demokracie probíhající vyšetřování kolem premiéra Babiše nebrzdí.

Podle Jakuba Michálka (Piráti) by přesto měla ČSSD pro vyšetření kauzy Čapího hnízda udělat více. Policie, která spadá pod vnitro vedené šéfem sociálních demokratů Janem Hamáčkem, by měla být podle Michálka proaktivní. Měla například tlačit na švýcarské úřady, aby vydaly k výslechu Andreje Babiše mladšího, který je švýcarský občan a také klíčový svědek v kauze Čapího hnízda.

Stejně tak by podle Michálka měli politici tlačit na prezidenta, aby jmenoval jiného premiéra, než je Babiš. Šéf poslanců ČSSD Chvojka ale zdůraznil, že prezident a premiér spolu uzavřeli „blízké spojenectví“. Vláda nejspíš nepadne, i tak je páteční jednání sněmovny podle některých důležité Opozice velmi pravděpodobně nedá dohromady 101 hlasů, aby mohla vládě vyslovit nedůvěru. To ale nevadí, řekl šéf lidovců ve sněmovně Jan Bartošek: „Nebude to prohra. Jsou situace, kdy musíte říct jasně a nahlas svůj politický a občanský postoj. Zítra to bude o etice a morálce. Je to o tom, co jsme ochotni tolerovat a co bereme jako normu, a ta se neposouvá k dobrému.“

Principiální výhrady ke kabinetu vedené Babišem má i TOP 09. Předseda poslaneckého klubu strany Miroslav Kalousek shrnul námitky do tří bodů. „Do trestně právní roviny nám nic není. Ale v čele exekutivy je trestně stíhaný premiér a ta nová informace je, že maří vyšetřování. Policie a státní zastupitelství patří pod vládu. To ohrožuje principy právního státu. A třetí rovina je lidská. Raději bych se zastřelil, než zveřejnit psychiatrickou diagnózu svých dětí,“ shrnul výhrady opozice Kalousek. Role premiérových dětí ve vysvětlování kauzy Čapího hnízda zaujala i předsedu poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjuru. „Babiš opakovaně mluví o zdravotním stavu svých potomků, ale do kauzy Čapího hnízda je zatáhl sám. Nejprve říkal, že firma patřila někomu, koho neznal, pak právníkům a pak jeho rodině. A od té doby si permanentně stěžuje, že se někdo na Čapí hnízdo jeho rodiny ptá,“ zdůraznil. Faltýnek: Babiš mladší není jediný, kdo jel na Krym

