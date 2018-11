Vondráček ke kauze Čapí hnízdo: Už potřetí hrajeme stejný kus ve stejných kulisách

„Platí a vždycky u nás zatím platilo, že ten vnější tlak spíše stmeluje,“ vysvětlil jednotnou podporu premiéra členy ANO. To však podle něj není známka nedemokratičnosti hnutí. Debaty se prý vedou a někdy jsou ostré.

Premiér také prý plní svou roli dobře, zejména v zahraniční politice. „Nikoho tak jazykově vybaveného, který se postaví každému jinému premiérovi čelem a hájí zájmy České republiky, v tuto chvíli nemáme,“ odpověděl na dotaz, jestli je v ANO jiný kandidát do čela vlády.

Jednou z nich byla i diskuze o tom, zda postavit vládu s podporou SPD. „Jsem moc rád, že tu otázku řešit nemusíme. My jsme si tu otázku vyřešili na klubu a to byla bouřlivá diskuze. Když se to lámalo, když poprvé sociální demokracie řekla ne,“ zavzpomínal.

Sestavovat vládu byl podle Vondráčka „porod“, a proto si nedovede představit předčasné volby. „Moc bych stál o to, aby se zklidnila situace ve společnosti. Na to bychom se teď měli zaměřit,“ řekl.