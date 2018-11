Schwarzenberg přišel k soudu kvůli údajným „trafikám“ pro poslance. „Nepamatuji si,“ řekl však

Je tomu šest let, kdy se Nečasova vláda snažila protlačit Poslaneckou sněmovnou daňový balíček, ale narazila u trojice poslanců ODS, kterým se nelíbilo zvýšení daní. Nečasova vláda však se zákonem spojila svoji další existenci. Po předchozím rozkolu Věcí veřejných tudíž hrozilo, že rebelie kabinet položí. Poslanci Ivan Fuksa, Marek Šnajdr a Petr Tluchoř ale nakonec složili své mandáty. Státní zástupce tvrdí, že to učinili díky slíbeným lukrativním funkcím ve státních či polostátních firmách.

První místopředseda a ministr zahraničí Nečasovy vlády Karel Schwarzenberg (TOP 09) však soudu o pozadí jednání s rebelujícími poslanci mnoho neřekl. „Já jsem s tím neměl nic do činění, protože jsem se staral o zahraničí, a ne o vnitrostranické věci. Ale i kdyby, tak bych si to po šesti letech nepamatoval. Já už si nepamatuju, co jsem dělal před šesti lety,“ shrnul jádro své krátké výpovědi.

U soudu měl kromě bývalého vicepremiéra vypovídat i bývalý generální ředitel Českých drah Petr Žaluda. Ten však nedorazil.

Odposlechy jako důkaz soudkyně ještě zváží. Názor může zase změnit, doufá obhájce

V případu nejsou obžalováni sami bývalí rebelující poslanci, Nejvyšší soud totiž již v roce 2013 rozhodl, že se jejich jednání týká poslanecká imunita. Expremiér Nečas naopak obžalobě čelí stejně jako jeho nynější manželka Jana Nečasová – tehdejší ředitelka sekce kabinetu předsedy vlády (ještě jako Jana Nagyová) – a bývalý náměstek ministra zemědělství Roman Boček.