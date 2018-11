Soud zpřísnil dozorci trest kvůli otravě vězně metadonem, za mříže ale nepůjde

„Obžalovaný nekonal tak, jak podle předpisů Vězeňské služby konat měl. Jeho vina je značná. Kdyby poškozeného poslal k lékaři a zajistil mu řádnou kontrolu během dne, tak by ke smrti poškozeného nedošlo,“ konstatovala předsedkyně senátu pražského městského soudu Alena Makovcová. Protože ale dosud vedl Šolc řádný život, i odvolací soud se přiklonil k podmínce.

Metadon není volně dostupný lék a nelze ho získat ani na předpis. Pacient musí denně docházet do specializovaného centra.

Účinky metadonu jsou velmi podobné heroinu nebo morfiu. Od 60. let 20. století se využívá k substituční léčbě při těžkých závislostech na heroinu nebo dalších opiátech.

Třicetiletý vězeň zemřel na Pankráci před dvěma lety na Boží hod, když pozřel dávku metadonu místo svého jmenovce, který se léčil s těžkou závislostí. Muž, který dávku dostal nedopatřením, zemřel na otok mozku a dušení. V průběhu vyšetřování vyšlo najevo, že šlo o nedopatření pouze ze strany pesonálu. Vězeň využil situace a došel si pro opiát schválně.

Michal Šolc se o záměně dozvěděl při přebírání služby. Sám odmítl, že by chyboval tím, že situaci nepředal dál. Věří, že udělal vše, co bylo v jeho silách, a řídil se ujištěním zdravotní sestry, že není třeba volat lékaře a vězeň bude pouze spát. „Chtěl bych říct, že je mi to líto, ale s těmi informacemi, které jsem měl, jsem nemohl dělat nic jiného, než jsem udělal,“ řekl i odvolacímu senátu.

Sama sestra, která látku vězni podala, uzavřela se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, v níž přijala roční podmíněný trest. Počínání dvojice dozorců, kteří vězně omylem ke zdravotní sestře přivedli, kvalifikovala Generální inspekce bezpečnostních sborů jako přestupek.

Případ za sebou má již dvě soudní „kolečka“. Obvodní soud pro Prahu 4 napoprvé dospěl k tomu, že se Šolc dopustil kázeňského provinění a případem se měla dále zabývat Vězeňská služba. S tím však nesouhlasil Městský soud v Praze a verdikt zrušil. Obvodní soud pak ve zkráceném řízení uložil podmínku.