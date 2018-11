Naletěli, ať odvolají hlasování o nedůvěře, vyzval Vondráček. Opozici ale nejde jen o Babiše mladšího

video Události, komentáře: Kauza Čapí hnízdo – co je a není pravda?

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek ale vnímá reportáž docela jinak. „Zásadní věc, která je nová, spočívá v tom, že máme informace, že jeden z obviněných – klíčových osob v případu – měl premiérem placenou cestu na Krym místo toho, aby se dostavil na policii,“ poukázal. Debatu, která před hlasováním o nedůvěře vládě proběhne, tudíž považuje za vhodné fórum, kde premiér bude moci situaci objasnit. „Je potřeba, aby nám pan Babiš vysvětlil, jak můžeme mít důvěru ve vládu, když ani premiér nedodržuje zákony a maří policejní vyšetřování,“ prohlásil Michálek.

Radek Vondráček však opoziční politiky vyzval, aby návrh na mimořádnou schůzi a hlasování o nedůvěře stáhli. „Na začátku všeho je výpověď nemocného člověka, jeho zneužití, tak v tom máme jasno. Jestli z toho někdo dělá politickou záležitost, tak je to špatně. (…) Mohli by to ještě zvrátit, pochopit, že naletěli,“ míní.