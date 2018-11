Sólista s názory jen pro média. Zimolův odchod Netolického nemrzí

Netolický má za to, že když se ČSSD snaží o co nejlepší výsledek, není možné se dozvídat o neakceptovatelných návrzích. Jako příklad uvedl Zimolův návrh předsednictvu tři dny po jmenování Tomáše Petříčka (ČSSD) ministrem zahraničí, v němž požadoval rekonstrukci vlády. Návrh mířil právě na Petříčka, který podle Netolického nemohl zdaleka prokázat, zda je schopen příslušný resort vést.

„Kolega Zimola opravdu nehovořil vůbec v souladu s tím, co říkal, nebo spíš neříkal na politickém grémiu, předsednictvu, ústředním výkonném výboru. My jsme se jeho názory obvykle dozvídali z médií a pak se naprosto standardně stávalo, že když vystřelil nějaký názor, tak další den či v dalším týdnu nedorazil na příslušná jednání,“ řekl místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

„A to samé se týkalo i ministra kultury Antonína Staňka. Tyto osoby jmenoval, že by měly z vlády odejít, a my jsme vůbec nevěděli, z jakého důvodu,“ uvedl Netolický a dodal, že Zimola své návrhy doplnil velmi chabou argumentací.

„Jestli tam byly nějaké ambice jednotlivců, tak to měl říct a neschovávat to za nejrůznější krásná slova. To se nedělá,“ zdůraznil Netolický. Navíc by podle něj sociální demokraté vypadali jako šašci, kdyby nedlouho po jmenování svých ministrů je začali najednou střídat.

Sám za tím vidí Zimolovy ambice na vládní angažmá. Netolický připomněl, že Zimola sice na jaře během jednání o vládě odmítl své působení ve vládě. „Nicméně se pak také během času ukázalo, že také třeba by ve vládě působit mohl, no tak si začal vymýšlet některé kroky, které jsme nikdo nepochopili,“ konstatoval místopředseda ČSSD.

Zimola pro Český rozhlas uvedl, že Martina Netolického na jednání stranického grémia neviděl několik měsíců. Pardubický hejtman ale v Interview ČT24 v reakci na to se smíchem poznamenal: „Nemohl mě tam vidět, když tam nechodil.“ Dodal, že docházka se dá snadno dohledat.