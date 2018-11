Kraje slíbené miliardy na silnice ještě jisté nemají. Vláda je zatím nenašla

Slíbené peníze na opravy silnic podle Babiše dál platí. Po jednání s hejtmany ale podotkl, že vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na státní rozpočet se zatím peníze nenašly.

Rozpočet vyčerpaly například slevy jízdného pro studenty a důchodce. Letos stát vyjdou na 3,26 miliardy, příští rok na 5,83 miliardy korun ročně.

Ministryně financí Alena Schillerová a ministr dopravy Dan Ťok (oba za ANO) tak podle premiéra budou peníze pro silnice hledat v nespotřebovaných zdrojích státního rozpočtu v prvních měsících roku 2019.

Předsedkyně Asociace krajů a karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) by ale do budoucna ráda našla dlouhodobé systémové řešení, které by zajistilo peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy pravidelně.