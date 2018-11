Zimola neměl výsledky, tandem s Hamáčkem nefungoval, shodl se hejtman Bernard a analytik Jelínek

Podle něj byla problematická i spolupráce Zimoly s předsedou strany Hamáčkem. „Měl to být sourodý tandem. Poslední hradní návštěvy nebo prohlášení, že by se měli vyměnit někteří ministři a Honza Hamáček o tom ani nevěděl, svědčily o tom, že tam žádný sourodý tandem není,“ míní Bernard.

„Jeho mise na pozici prvního místopředsedy se nepovedla, to je absolutně evidentní. Mluvilo se hodně o tom, že se zmobilizuje sociální demokracie, že se otevře diskuse v celé zemi o programovém směřování sociální demokracie. To se nestalo,“ říká Josef Bernard.

„Volali jsme po ekonomickém auditu, jak na tom sociální demokracie je, jak dál s Lidovým domem. Žádná čísla jsme na stůl nedostali. To jsou všechno věci, které by měl plnit první místopředseda,“ dodává plzeňský hejtman.

Na Zimolových plánech se mu líbilo například zjednodušení stanov a rozhodování ve straně, například i elektronicky. Chtěl by také, aby z ČSSD byla moderní strana evropského střihu a lépe používala sociální média. „Ale nic z toho se nenaplnilo,“ podotýká Bernard.

Jelínek: Zimola ventiloval problémy přes média

Také podle analytika Lukáše Jelínka z Masarykovy demokratické akademie nefungovala spolupráce Zimoly a Hamáčka zejména v poslední době vůbec dobře. „Zimola řadu problémů ventiloval spíše přes média než přes struktury sociální demokracie,“ říká Jelínek.

„Ale to klíčové se jim podařilo – a ani Jiří Zimola by neměl hovořit o tom, že se mu nic nepovedlo. Prosadili společně i prostřednictvím referenda vstup ČSSD do Babišovy vlády. A to udělali dost silově, ačkoliv si to početná skupina sociálních demokratů nepřála,“ poznamenává analytik.