Německo použilo bolševiky k rozvrácení Ruska. Československé legie tento strategický zisk snížily

Na počátku listopadu kapitulovalo Rakousko-Uhersko na italské frontě. Do zajetí tam padlo na tři sta tisíc jeho mužů. „Cílem bylo zajmout co nejvíc vojáků, aby Dohoda zabránila jejich živelnému návratu do Rakouska-Uherska a vypuknutí občanské války, což se podařilo,“ řekl Jakl.

Upozornil také na další aspekt první světové války, kterému podle něj není věnovaná dostatečná pozornost, totiž roli německého císaře Viléma druhého. „To je klíčová osoba, která stála za rozpoutáním první světové války. Bez něj by nevypukla, nebo by vypadala úplně jinak. On válku chtěl, on zneužil již senilního Františka Josefa jako záminku k rozpoutání války a tím, že včas uprchl do exilu neutrálního Holandska, tak unikl potrestání nebo konstatování své viny. Podle mě je větším válečným zločincem než Adolf Hitler, kterému připravil půdu a umetl cestu,“ myslí si Jakl.