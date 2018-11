Spojitost s nalezenými penězi soudce Elischer odmítá. Není na nich žádný otisk, upozornil

Policisté tvrdí, že soudce bral úplatky. Prý se do jeho kapsy dostala část ze 3,1 milionu, které dostal prostředník od příbuzných obchodníků s drogami. Nad nimi vynesl Elischer rozsudky, policie tvrdí, že byly díky úplatku relativně mírné.

Pro Ivana Elischera si na jaře přišla policie. Od té doby je muž, který posílal do vězení aktéry nejzávažnějších drogových kauz v Česku, bez taláru. „Byl jsem překvapený, ale to bylo i tím, že mě ráno vzbudili, byl jsem ve velmi nedůstojné pozici,“ vzpomněl na okolnosti svého zadržení. Policii dosud nic neřekl. „Zatím jsem nevypovídal, protože nemám důvěru ani v policiii ani ve státní zastupitelství,“ řekl.

Podle vyšetřovatelů chodil Nguyen Hung za Ivanem Elischerem přímo do jeho kanceláře na vrchní soud. Tam také zajistili zhruba čtvrt milionu korun. Naopak u soudce doma ani na účtech větší finanční prostředky nenašla. Jak ale Elischer podotkl, peníze nalezené v kanceláři s ním nejsou jasně spojitelné: „Na bankovkách nebyl zjištěn žádný daktiloskopický otisk ani otisk DNA , který by směřoval k nějaké individuálně určené osobě.“

Že se s domnělým prostředníkem Nguyen Hungem zná, soudce Elischer připustil. „Toho muže znám z doby minulé a náš vztah pokládám za přátelský,“ uvedl. O tom, jak to bylo s údajnými úplatky, však hovořit nechtěl. „K tomu se zatím nemůžu vyjádřit,“ poznamenal. Již dříve však ČT sdělil , že „peníze pocházející z údajné trestné činnosti nebyly nikde nalezeny a ani být nemohly, protože jsem žádné peníze nikdy nepřevzal“.

Kromě peněz má ale policie odposlechy. Ty jí však chce Ivan Elischer z ruky vyrazit. Obrátil se na Ústavní soud mimo jiné s tvrzením, že odposlouchavcí zařízení měla policie v jeho kanceláři nějakou dobu bez povolení soudu.

Ve stížnosti také Elischer uvádí, že detektivové zabavili v jeho počítači utajené protokoly o hlasování v jeho soudním senátu. „Ústavní stížnost je nepochybně o porušení základní práv a svobod, jak jsou garantovány v ústavě,“ shrnula soudcova advokátka Lucie Kýčková.

Státní zastupitelství ani policie nechce k Elischerovým stížnostem nic říct. „Městské státní zastupitelství nemůže podávat v této fázi bližších informací týkajících se jednotlivých dílčích úkonů,“ vzkázal jeho mluvčí Aleš Cimbala.

Soudce Elisher se podle detektivů dopustil zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku, nadržování a také neoprávněného přístupu k počítačovému systému. Pokud by jeho vinu prokázal soud, hrozilo by mu až dvanáct let vězení.

Sám Ivan Elischer ale doufá v docela jiný výsledek – že se nic neprokáže a opět se usadí na opačnou stranu soudní síně. „Dokážu si to představit,“ ubezpečil obviněný soudce.