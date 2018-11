Před 75 lety Čechoslováci osvobodili Kyjev. Ne všechny vojáky po válce čekaly vavříny

Jenou z klíčových bitev byla ta o Kyjev, který od nacistických okupantů pomohli osvobodit i českoslovenští vojáci. K městu byly přepraveny asi tři tisíce příslušníků 1. československé samostatné brigády pod velením plukovníka Ludvíka Svobody. Původně měli sloužit jako záloha, Svoboda však zařídil, že vojáci byli začleněni do prvního sledu a útočili ve směru hlavního úderu.

Již 6. listopadu byl Kyjev dobyt. Českoslovenští vojáci zabili 630 německých vojáků, zničili přes padesát krytů i s osádkami, vyřadili šest tanků a samohybných děl a zničili jeden letoun. Ztratili třicet mužů, skoro stovka dalších byla zraněna.

Bitva o Kyjev bývá hodnocena jako jeden z největších československých úspěchů na východní frontě, ne-li v celé válce. „Neznám jiné hlavní město, v jehož centru jsme byli první,“ vysvětlil předseda správní rady Sokolovo Martin Žour. Nešlo přitom jen o samotný vojenský rozměr, bitva měla i politický význam – prezident Edvard Beneš úspěch mohl využít na mezinárodním poli.

Železný Arnošt

Za účast v boji byla armáda i jednotliví vojáci oceněni, ne všechny ale čekala budoucnost plná vavřínů. Že se k válečným hrdinům poválečný komunistický režim nechoval vždy vstřícně, dokládá příběh velitele kulometné roty Arnošta Steinera, kterému se přezdívalo Železný Arnošt.

Na bojišti v Kyjevě i později na Dukle se Arnošt Steiner několikrát ocitnul v bezvýchodných situacích, za což byl celkem sedmkrát vyznamenán válečným křížem. „Nedá se to považovat za nic jiného než za štěstí,“ poznamenal k tomu Steinerův syn Petr Steiner.

Železnému Arnoštovi komunisté vyčítali jeho židovský původ, on sám Sovětům nikdy neodpustil deportaci do gulagu na Sibiři, kam jej na začátku války poslali. Když druhá světová válka skončila, Steiner roztrhal přihlášku do strany, odešel z armády a po zbytek života se živil jako dělník.

Na území České republiky jsou pouze dvě připomínky válečného hrdiny Arnošta Steinera. Jednu pamětní desku má v rodném Třinci, druhou v Brně na fasádě domu, kde po válce žil.