Za služby pro stát chceme víc peněz, říká nový šéf pošty. Babiš se jednání nebrání

V minulosti se proti zvyšování podpory pro poštu stavěl současný premiér Andrej Babiš. Nyní se k tématu staví o něco vstřícněji. „Nejdříve se chci přesvědčit, že je nová koncepce a nový ředitel má nový tým, který nás přesvědčí, abychom zásadním způsobem pomohli, i lepšímu placení zaměstnanců,“ vyjádřil se premiér.

Mez poslanci jasný názor na zvýšení limitu nepanuje. „Limit byl stanoven správně, plní veřejnou funkci. Nemyslím si, že by měl být růst na trojnásobek,“ míní předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, na rozdíl od Petra Gazdíka. „Může to být budoucí páteřní síť pro jakékoliv další elektronické služby, které se vyvinou. K tomu je potřeba investice,“ myslí si předseda hnutí STAN.

Změny a změny

Premiér se má s ministrem vnitra a generálním ředitelem pošty sejít v nejbližších dnech. Krom navýšení limitů a s tím souvisejícím vzrůstem platů zaměstnanců budou jednat i o dalších změnách, jež podnik v budoucnu čekají. Knap například upozorňuje na potřebu modernizace celého logistického řetězce.

Nové vedení dále plánuje s ministerstvem vnitra nastavit pro obce výhodnější podmínky aktuálně pozastaveného projektu Pošta Partner. Podnik chce také začít přesouvat pobočky ze současných míst tam, kde je velký pohyb lidí, třeba do obchodních center. Upravit by se mohla i provozní doba, otevřeno by mělo být až do 21:00 hodin.