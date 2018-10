Tuhý jako policejní prezident skončí. Bude velvyslancem v Bratislavě

Policejní prezident Tomáš Tuhý končí ve své funkci a má se přesunout na post velvyslance do Bratislavy. Vyplývá to z vyjádření ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). Tuhý by měl ve funkci skončit ve středu. Na místo policejního prezidenta ho jmenoval v roce 2014 tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec, mandát by mu za normálních okolností skončil příští rok.