Padlý voják Procházka bude pohřben 7. listopadu v Prachaticích

Termín a místo konání pohřbu potvrdila mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. „Rodina žádá o diskrétnost,“ dodala. Procházkovy ostatky přivezl zpět do vlasti vojenský speciál před středeční půlnocí. Smuteční ceremonie se na letištní ploše zúčastnili například prezident Miloš Zeman, kardinál Dominik Duka, ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) nebo náčelník generálního štábu Aleš Opata.

S rodinou žil v Hrádku nad Nisou. Narodil se v Prachaticích v prosinci 1976. Do armády vstoupil v roce 2002. Nejprve působil jako řidič u 4. brigády rychlého nasazení, o dva roky později nastoupil ke kynologům. Podílel se na výcviku desítek psů. Působil ve čtyřech zahraničních misích, kromě Afghánistánu byl také v Iráku a dvakrát v Kosovu.

Speciální síly na pomoc rodině padlého vypsaly charitativní sbírku. Své příspěvky mohou lidé posílat do Nadačního fondu speciálních sil do 23. listopadu na účet číslo 43-9412310217/0100 s použitím variabilního symbolu 601. Dosud do něj dárci poslali asi 300 tisíc korun, řekl předseda správní rady fondu Vladimír Ganzar.

Peníze podle něj přichází od vojáků speciálních sil i od spousty soukromých dárců. V blízké době bude možné pomoci i prostřednictvím dárcovských zpráv DMS.