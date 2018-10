Zeman chystá soukromou party za veřejné peníze, reaguje Farský na nepozvání poslanců

Pozvánku na Hrad on sám sice dostal, ale nepůjde tam. Poukázal na to, že kromě poslanců Zeman nepozval i další významné osobnosti, které pozvat měl.

Okamura: Nejraději bych pozval všechny občany

To, že na Hrad nejsou pozváni lidé, kteří by tam měli v neděli být, Bartoška uráží. „Je normální lidská slušnost pozvat zástupce horní a dolní komory,“ řekl s tím, že odmítá, aby slušní lidé byli vytlačováni z těchto oslav. „My ten prostor musíme proti hulvátství vybojovat,“ uzavřel.

Vůči kroku prezidenta se v Událostech, komentářích ohradil také šéf SPD Tomio Okamura (i on pozvánku na Hrad dostal). Zdůraznil, že výročí založení Československa je svátek všech. „Myslím si, že sté výročí založení Československé republiky je svátkem všech občanů České republiky,“ uvedl.

Okamura by tak, pokud by to šlo, pozval na Hrad všechny Čechy. „Kdyby byl Pražský hrad nafukovací, tak by měli být pozváni všichni čeští občané, aby všichni společně oslavili tento svátek,“ dodal.