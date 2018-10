Česko se chystá na sté výročí vzniku republiky. Do Prahy míří evropské špičky

Jako první se premiér Andrej Babiše (ANO) při příležitosti oslav 100. výročí založení Československa setká s Angelou Merkelovou. Schůzka s německou kancléřkou je naplánovaná na páteční odpoledne do Kramářovy vily. Po ní bude následovat tisková konference.

V pátek večer se pak Babiš sejde s druhým výrazným zahraničním hostem Emmanuelem Macronem. S francouzským prezidentem bude tentýž den jednat na Pražském hradě i český prezident Miloš Zeman. Tisková konference Macrona s Babišem je v plánu na osmou hodinu večerní.

V následujících dnech do Česka přijedou další zahraniční státníci. Prahu o slavnostním víkendu navštíví slovenský prezident Andrej Kiska, slovenský premiér Peter Pellegrini nebo americký ministr obrany James Mattis.

Výročí v Poslanecké sněmovně

V pátek si připomínají výročí založení samostatného československého státu také poslanci na schůzi sněmovny. Opoziční ODS navrhne, aby dolní komora přijala deklaraci ke stému výročí, ve které se přihlásí k demokratické tradici.

„Parlament není jenom místo, kde se schvalují jednotlivé zákony, ale je hlavně základním pilířem demokratického státu. Mělo by být proto naší povinností uctít toto významné výročí i na jeho půdě. Věřím, že ostatní politické kluby se k naší iniciativě připojí,“ zmínil předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Během zvláštního bodu jednání by podle předsedy ODS Petra Fialy promluvili zástupci jednotlivých poslaneckých klubů a poslanci by hlasovali o přijetí slavnostní deklarace. Její součástí by podle ODS měla být i formulace cíle, aby stát patřil mezi nejúspěšnější země světa, jako tomu bylo v meziválečném období.

Přehlídka armádních strojů i vozů integrovaného záchranného systému

Hlavní akce určené pro veřejnost jsou v Praze plánovány až na víkend. Už od pátku ale mohou lidé na Letenské pláni navštívit průřezovou ukázku současné i historické techniky armády a složek integrovaného záchranného systému. Na místě setrvají oba víkendové dny.